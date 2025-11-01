Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini

Sabtu, 01 November 2025 – 12:14 WIB
Soal Kemungkinan Berdamai Dengan DJ Panda, Erika Carlina Jawab Begini - JPNN.COM
Aktris Erika Carlina. Ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (31/10) sore.

Kedatangannya ke sana terkait upaya restorative justice dari DJ Panda.

Erika Carlina mengatakan, kehadirannya itu hanya untuk memenuhi undangan semata.

Baca Juga:

"Agenda hari ini enggak ada sih, cuma dapat undangan buat restorasi, restorative justice saja," ujar Erika Carlina di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Namun, dia belum bisa memastikan ketika ditanyai apakah pertemuan itu menandakan perdamaian atau tidak.

"Nanti saja dilihat selanjutnya ya," ucap pemain film Pabrik Gula itu.

Baca Juga:

Dia menuturkan bahwa dalam agenda tadi dirinya hanya mendengarkan penjelasan dari pihak terkait.

Perempuan 32 tahun itu juga mengatakan, undangan yang diterimanya tersebut adalah perihal perdamaian.

Namun, dia belum bisa memastikan ketika ditanyai apakah pertemuan itu menandakan perdamaian atau tidak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  Kondisi Erika Carlina  erika carlina hamil  DJ Panda 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp