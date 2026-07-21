Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Legislatif

Soal Kemungkinan DPR Desak Febrie Ditahan, Puan: Kami Menghormati Proses Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 – 13:47 WIB
Soal Kemungkinan DPR Desak Febrie Ditahan, Puan: Kami Menghormati Proses Hukum - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani memberi sinyal legislatif tak ingin mendesak penahanan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Foto/Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku legislatif menghormati proses yang dilakukan kejaksaan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU. 

Hal demikian dikatakan Puan menyikapi kemungkinan DPR mendesak Febrie ditahan dalam kasus korupsi dan TPPU. 

"Kami menghormati proses yang sedang berjalan, tentu saja proses itu membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti dan hal-hal lainnya," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

Baca Juga:

Namun, Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan perkara terkait Febrie.

"Kami harapkan agar nantinya proses itu tetap dilakukan secara transparan," kata Puan.

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu menilai transparansi menjadi penting agar hubungan dan kerja sama antarlembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Juga:

"Jangan kemudian membuat sinergi antara kejaksaan dan kepolisian itu menjadi renggang, karena satu kasus kemudian jangan membuat kemudian sinergi antara satu lembaga itu kemudian tidak berjalan sinerginya," ujar Puan.

Diketahui, Febrie saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU yang ditangani kejaksaan.

Ketua DPR RI Puan Maharani memberi sinyal legislatif tak ingin mendesak penahanan terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puan  korupsi  TPPU  DPR  Febrie 
BERITA PUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp