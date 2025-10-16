Soal Kemungkinan STY Latih Timnas, Lalu Hadrian: Silakan PSSI Cari yang Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyerahkan ke PSSI untuk menentukan pelatih Timnas Indonesia baru setelah proses pencopotan Patrick Kluivert.

Dia berkata demikian demi merespons pertanyaan soal kemungkinan Shin Tae-Yong atau STY kembali melatih Timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick.

"Semua keputusan ada di tangan PSSI. Silakan cari yang terbaik," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (16/10).

Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan PSSI selaku federasi tentu mengetahui kondisi persepakbolaan Tanah Air dan bisa menentukan sosok tepat menjabat pelatih Timnas Indonesia.

"Harapan kami bahwa semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang kuar biasa dan mampu menterjemahkan blue print dan target-target yang sudah ditetapkan oleh PSSI," ujar Lalu.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Patrick Kluivert tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia.

"Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan Tim Kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia," demikian dia menuliskan di Instagram akunnya, Kamis ini.

Erick turut menyampaikan terima kasih kepada suporter, tim kepelatihan, dan ofisial Timnas Indonesia yang berjuang hingga tim Garuda finis di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.