Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Soal Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Erik Hermawan Dorong Kebijakan Energi Lebih Adaptif dan Berkeadilan

Selasa, 05 Mei 2026 – 09:29 WIB
Soal Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi, Erik Hermawan Dorong Kebijakan Energi Lebih Adaptif dan Berkeadilan - JPNN.COM
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Erik Hermawan. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) yang mulai berlaku pada 4 Mei 2026 menjadi perhatian serius kalangan legislatif.

Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan menilai kebijakan ini perlu direspons secara hati-hati dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax Turbo (RON 98) naik dari Rp 19.400 menjadi Rp 19.900 per liter, Dexlite dari Rp 23.600 menjadi Rp 26.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 23.900 menjadi Rp 27.900 per liter menjadikannya kenaikan tertinggi hingga Rp 4.000 per liter.

Baca Juga:

Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite (Rp10.000/liter) dan Solar subsidi (Rp6.800/liter) serta Pertamax (Rp12.300/liter), tidak mengalami perubahan, menunjukkan upaya pemerintah menjaga kelompok masyarakat rentan.

Erik Hermawan menegaskan meskipun kenaikan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global, dampaknya terhadap sektor riil tidak boleh diabaikan.

Dia menyoroti potensi peningkatan biaya logistik dan transportasi, khususnya akibat kenaikan tajam pada BBM diesel non-subsidi, yang dapat memicu tekanan inflasi dan berdampak pada harga barang kebutuhan pokok.

Baca Juga:

Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif.

Langkah yang perlu diambil antara lain memastikan subsidi tetap tepat sasaran, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan transparansi dalam mekanisme penentuan harga BBM agar masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan tersebut.

Kebijakan penyesuaian harga bahan BBM non-subsidi oleh PT Pertamina (Persero) yang mulai berlaku pada 4 Mei 2026 menjadi perhatian serius kalangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR RI  DPR  Harga BBM  Erik Hermawan  energi 
BERITA DPR RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp