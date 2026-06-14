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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Soal Kenaikan Harga Pertamax, Andre Rosiade Pastikan BBM Subsidi Tetap Terjaga

Minggu, 14 Juni 2026 – 16:54 WIB
Soal Kenaikan Harga Pertamax, Andre Rosiade Pastikan BBM Subsidi Tetap Terjaga - JPNN.COM
Politisi Gerindra Andre Rosiade menegaskan pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah penyesuaian Pertamax.. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski melakukan penyesuaian harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi.

Menurut Andre, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi.

Sementara harga BBM subsidi tetap dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat.

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"Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat dan menjaga kebutuhan masyarakat luas,” kata Andre dalam sebuah diskusi publik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan BBM bersubsidi.

Karena itu, ia menilai anggapan bahwa pemerintah menaikkan seluruh jenis BBM tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

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Berdasarkan data yang dikutip dari Investortrust, sekitar 77 hingga 80 persen konsumsi bensin kendaraan di Indonesia masih menggunakan BBM subsidi, terutama Pertalite. Sementara pengguna BBM nonsubsidi berada pada kisaran 20 hingga 23 persen.

Andre mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga harga BBM subsidi agar tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Andre Rosiade menyatakan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah penyesuaian Pertamax.

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TAGS   Andre Rosiade  pertamax  harga pertamax  BBM nonsubsidi  BBM subsidi 
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