Soal Kenaikan Harga Pertamax, Andre Rosiade Pastikan BBM Subsidi Tetap Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski melakukan penyesuaian harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi.

Menurut Andre, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi.

Sementara harga BBM subsidi tetap dipertahankan demi menjaga daya beli masyarakat.

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat dan menjaga kebutuhan masyarakat luas,” kata Andre dalam sebuah diskusi publik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan BBM bersubsidi.

Karena itu, ia menilai anggapan bahwa pemerintah menaikkan seluruh jenis BBM tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data yang dikutip dari Investortrust, sekitar 77 hingga 80 persen konsumsi bensin kendaraan di Indonesia masih menggunakan BBM subsidi, terutama Pertalite. Sementara pengguna BBM nonsubsidi berada pada kisaran 20 hingga 23 persen.

Andre mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga harga BBM subsidi agar tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global.