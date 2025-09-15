Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - KPU

Soal Keputusan KPU Nomor 731, Legislator: Hanya Data Kesehatan yang Tak Bisa Dibuka

Senin, 15 September 2025 – 15:44 WIB
Soal Keputusan KPU Nomor 731, Legislator: Hanya Data Kesehatan yang Tak Bisa Dibuka - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan data setiap calon pejabat negara sebenarnya perlu dibuka ke publik demi mewujudkan transparansi.

Dia berkata demikian demi menanggapi langkah KPU menerbitkan keputusan nomor 731 Tahun 2025.

"Setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, menteri, presiden, saya pikir itu sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang," kata Dede ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Baca Juga:

Diketahui, Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen lembaga tersebut Novy Hasbhy Munnawar meneken keputusan pada 21 Agustus 2025 bernomor 731.

Keputusan itu mengatur tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang dikecualikan dibuka oleh KPU.

Beberapa dokumen yang dikecualikan dibuka dalam lima tahun ke depan ialah fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan kesehatan, hingga ijazah.

Baca Juga:

Namun, dokumen bisa dibuka oleh KPU andai pihak terkait memberikan persetujuan dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

Dede mengaku akan menanyakan alasan KPU ketika menerbitkan keputusan nomor 731 dalam rapat pada Senin ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan ijazah calon pejabat bisa dibuka ke publik, kecuali data kesehatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dede Yusuf  KPU  Capres  data capres  Pemilu  cawapres 
BERITA DEDE YUSUF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp