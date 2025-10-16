Soal Keputusan Pemecatan Patrick Kluivert, Erick Thohir Minta Waktu Dua Hari untuk Beri Keterangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau buka suara terkait keputusan mengakhiri kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia.

Dalam agenda di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis, dia mengatakan membutuhkan waktu dua hari untuk menjawab hal ini.

“Saya gak mau jawab, nanti itu, ini Menpora,” kata Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut.

“Untuk yang bola, jangan hari ini. Ya karena ini kan tempatnya enggak pas, kalau enggak nanti yang lain, kasih waktu saya dua hari,” tambah dia.

Kontrak Kluivert, yang sebelumnya diumumkan berjalan dua tahun, resmi berakhir lebih awal menyusul kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Erick tak menjelaskan alasan dirinya meminta waktu selama dua hari. Ia hanya mengatakan bahwa keterangan resmi soal pemecatan Kluivert sudah ada di media sosial.

“Namun, kan statement-nya udah ada di publik semua,” ucap dia.

PSSI resmi mengakhiri kerja sama lebih awal dengan pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme “mutual termination”.