Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Soal Keputusan Pemecatan Patrick Kluivert, Erick Thohir Minta Waktu Dua Hari untuk Beri Keterangan

Kamis, 16 Oktober 2025 – 22:37 WIB
Soal Keputusan Pemecatan Patrick Kluivert, Erick Thohir Minta Waktu Dua Hari untuk Beri Keterangan - JPNN.COM
Patrick Kluivert (kanan) bersama Ercik Thohir. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau buka suara terkait keputusan mengakhiri kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia.

Dalam agenda di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis, dia mengatakan membutuhkan waktu dua hari untuk menjawab hal ini.

“Saya gak mau jawab, nanti itu, ini Menpora,” kata Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut.

Baca Juga:

“Untuk yang bola, jangan hari ini. Ya karena ini kan tempatnya enggak pas, kalau enggak nanti yang lain, kasih waktu saya dua hari,” tambah dia.

Kontrak Kluivert, yang sebelumnya diumumkan berjalan dua tahun, resmi berakhir lebih awal menyusul kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Erick tak menjelaskan alasan dirinya meminta waktu selama dua hari. Ia hanya mengatakan bahwa keterangan resmi soal pemecatan Kluivert sudah ada di media sosial.

Baca Juga:

“Namun, kan statement-nya udah ada di publik semua,” ucap dia.

PSSI resmi mengakhiri kerja sama lebih awal dengan pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme “mutual termination”.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau buka suara terkait keputusan mengakhiri kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Patrick Kluivert  Timnas Indonesia  Erick Thohir  Pelatih Timnas Indonesia 
BERITA PATRICK KLUIVERT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp