Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Soal Kisruh di Akhir Laga El Clasico, Xabi Alonso Merespons Begini

Senin, 27 Oktober 2025 – 08:48 WIB
Soal Kisruh di Akhir Laga El Clasico, Xabi Alonso Merespons Begini - JPNN.COM
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Kisruh terjadi pada akhir pertandingan El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Senin (26/10).

Setelah wasit Cesar Soto meniup peluit panjang untuk memastikan kemenangan 2-1 Real atas tamunya, beberapa pemain dari kedua tim terlibat ketegangan.

Perseteruan besar antara kedua kubu sudah lama tidak terjadi sejak 2011.

Baca Juga:

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso tidak ambil pusing mengenai kisruh yang terjadi pada akhir pertandingan tersebut.

“Tidak perlu terlalu khawatir atas benturan yang sehat, penuh rasa hormat, dan wajar. Itu hanya ketegangan dari laga penting dengan skor yang ketat. Kami tidak banyak kebobolan peluang, dan saya rasa ini hal yang sangat normal,” kata Alonso, dikutip dari laman resmi Real.

“Jangan terlalu membesar-besarkan momen ketegangan seperti itu. Segala macam hal sudah terjadi di Clasico, dan kami punya pertandingan lain Sabtu (1/11) nanti.”

Baca Juga:

Kemenangan atas Barca membuat Real kini unggul lima poin atas rival utamanya itu di pucuk klasemen Liga Spanyol. Meski demikian, Alonso mengingatkan agar tim asuhannya tidak terlena.

“Ini bukan sekadar tiga poin, ini kemenangan yang punya makna lebih. Meski begitu, ini masih awal musim dan kami masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami ingin merasa baik, dan itulah yang terjadi,” ungkapnya.

Xabi Alonso tidak ambil pusing mengenai kisruh yang terjadi pada akhir laga El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   El Clasico  Real Madrid vs Barcelona  Liga Spanyol  Xabi Alonso 
BERITA EL CLASICO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp