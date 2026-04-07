Soal Konflik Dengan Rachel Vennya, Pihak Okin Akhirnya Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Rachel Vennya dan mantan suaminya, Niko Al Hakim perihal aset rumah, kian memanas.

Kini, pihak Niko Al Hakim atau akrab disapa Okin akhirnya buka suara.

Dalam unggahannya di Instagram, Kuasa hukum Okin, Axl Mattew Situmorang mengatakan sepatutnya persoalan tersebut tidak menjadi konsumsi publik.

Dia lantas menegaskan, pihaknya akan menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan terlebih dahulu.

"Sebagai kuasa hukum Saudara Niko Al Hakim, fokus utama saya adalah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan bermartabat terlebih dahulu," ujar Axl Mattew Situmorang melalui akunnya di Instagram.

Dia mengatakan, ada alasan mengapa pihaknya memilih untuk menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Sebab menurutnya, itu bentuk kepatuhan mutlak terhadap tugas, tanggung jawab, dan marwah profesi yang terikat dengan Kode Etik Advokat Indonesia.

"Kami berpandangan teguh bahwa segala bentuk pernyataan, klarifikasi, maupun adu argumen di media publik yang membahas pokok perkara tidak akan pernah menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, kami lebih memilih untuk mengambil langkah penyelesaian yang nyata dan konkret," ucap Axl Mattew.