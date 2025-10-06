Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Soal Kuncen, Atta Halilintar: Ini Adalah Langkah Baru

Senin, 06 Oktober 2025 – 09:49 WIB
Soal Kuncen, Atta Halilintar: Ini Adalah Langkah Baru - JPNN.COM
Atta Halilintar. Foto: Dok. HERS Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar terlibat dalam film horor terbaru yang berjudul Kuncen.

Bukan sebagai pemeran, dia justru menjadi salah satu produser eksekutif.

"Ini adalah langkah baru bagi saya untuk terlibat sebagai produser eksekutif di film Kuncen," ungkap Atta Halilintar.

Suami Aurel Hermansyah itu menyatakan proyek tersebut sekaligus menandai bergabung dirinya bersama rumah produksi HERS Productions.

Oleh sebab itu, Atta Halilintar tidak sabar menantikan momen film Kuncen tayang di bioskop.

"Saya juga sudah tidak sabar untuk menantikan langkah yang lebih besar ke depannya,” lanjut Atta Halilintar.

HERS Productions bekerja sama dengan Cinevara Studio merilis official trailer dan official poster film Kuncen.

Dibintangi oleh Azela Putri, Davina Karamoy, Cinta Brian, Mikha Hernan, Vonny Felicia, dan Sara Wijayanto, official trailer film Kuncen mengikuti kisah persahabatan dalam pendakian gunung dengan kisah misteri yang mengikuti.

TAGS   Atta Halilintar  kuncen  film Kuncen  film Atta Halilintar 
