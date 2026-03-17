Soal Langkah yang Dilakukan, Denada: Aku Menyesal Banget

Selasa, 17 Maret 2026 – 14:14 WIB
Musikus Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku menyesal pernah menyerahkan putranya, Ressa Rossano untuk diasuh kerabat di Banyuwangi.

Setelah bertahun-tahun berlalu, dia merasa langkah yang diambil merupakan sebuah keputusan yang salah.

"Keputusan itu menurut aku keputusan yang salah. Kalau aku bisa memutar waktu kembali, aduh sudah benar kayaknya mestinya dahulu tuh, aku saja, sama aku saja," kata Denada saat berbincang dalam podcast Feni Rose Official.

Baca Juga:

Denada bahkan sempat mengungkapkan penyesalannya tersebut kepada mendiang ibundanya, Emilia Contessa.

“Aku pernah bilang sama Mama dan aku menyesal banget, ya Allah aku menyesal banget ngomong ini. Aku bilang sama Mama, aku menyesal," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, perempuan berusia 47 tahun itu juga bicara mengenai alasan di balik keputusannya menyerahkan Ressa Rizky Rossano, untuk diasuh oleh kerabat di Banyuwangi.

Baca Juga:

Denada menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan bukan karena ingin membuang buah hati.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa memberikan gambaran keluarga yang ideal bagi tumbuh kembang Ressa.

BERITA DENADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
