Soal Masa Depan Kluivert di Timnas Indonesia, Waketum PSSI Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA - Pelaih Timnas Indonesia Patrick Kluivert gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana masa depan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?

Pada Senin siang, Manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumardji mengatakan nasib Kluivert dan tim kepelatihannya akan segera ditentukan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI.

Sumardji menjelaskan hal ini dilakukan menyusul rapor buruk pelatih asal Belanda itu yang gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi 2-3 dan 0-1 dari Irak pada putaran keempat.

Sementara, Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Zainudin Amali mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu waktu Ketum PSSI Erick Thohir ketika ditanya kapan rapat Exco PSSI untuk membahas masa depan Patrick Kluivert akan dilakukan.

Amali mengisyaratkan rapat Exco PSSI tak akan digelar pekan ini. Hal itu karena Erick masih ada hajatan keluarga, yakni menikahkan putrinya akhir pekan ini.

"Oh iya tunggu ketua umum, kan, beliau masih ada acara pernikahan. Mau menikahkan putrinya. Pernikahannya tanggal 18 dan 19 Oktober," kata Amali saat ditemui wartawan setelah pertandingan uji coba timnas U-23 Indonesia melawan timnas U-23 India yang berakhir 1-1 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (14/10). "Iya lho, kita juga harus ada rasa ini," tambahnya.

Amali menyatakan PSSI akan mengambil sikap terhadap langkah apa yang tepat dilakukan untuk menyikapi kegagalan pada Piala Dunia 2026 setelah ada laporan lengkap dari ketua BTN.

“Kami tunggu dahulu laporan dari ketua BTN sekaligus manajer, baru kami ambil sikap. Kan, kami belum tahu laporan seperti apa," kata Amali.