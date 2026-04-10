Soal Masalah Rumah dengan Okin, Kuasa Hukum Rachel Vennya Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Konflik antara Rachel Vennya dengan mantan suaminya, Niko Al Hakim atau disapa Okin, terkait aset rumah, masih terus bergulir.

Kuasa hukum Rachel Vennya, Sangun Ragahdo mengatakan rumah tersebut masih ditempati oleh adik-adik kliennya itu.

Apabila rumah tersebut dijual, Rachel Vennya harus mencari hunian baru bagi sang adik.

Hal itulah yang menjadi kekhawatiran pemain film Sleepcall tersebut.

"Sampai sekarang masih. Dan itulah yang kami lihat jadi membuat, ya, kurang nyamanlah, adik-adiknya, kan, kasihan juga ya seperti saya sudah sampaikan ini kan adik-adiknya itu sekarang tinggal di situ," ujar Sangun Ragahdo di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).

Dia menambahkan, Rachel Vennya menjadi tulang punggung tak hanya untuk kedua anaknya, tetapi juga bagi keluarga besarnya.

Hal itu tentu menjadi semakin berat dengan adanya masalah rumah tersebut.

"Ya, kalian tahu juga Rachel tulang punggung keluarga tidak hanya menghidupi anak-anaknya tetapi juga keluarga besarnya. Dan berarti kan kalau memang nanti harus pindah Rachel kan harus keluar biaya lagi, harus keluar tenaga lagi untuk mencari tempat memindahkan adik-adiknya dan sebagainya," ucap Sangun Ragahdo.