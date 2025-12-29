Soal MBG di Kampar, Bu NO Mohon Maaf

Senin, 29 Desember 2025 – 21:57 WIB

jpnn.com - KAMPAR - Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar memfasilitasi pertemuan terkait pengakuan seorang ibu berinisial NO yang menyebut anaknya diberhentikan dari sekolah akibat unggahan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (29/12).

Pertemuan dihadiri orang tua murid, pihak sekolah PAUD, pengelola MBG, serta aparat kepolisian dari Polres Kampar dan Polsek Kampar.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa permasalahan yang terjadi merupakan murni kesalahpahaman informasi.

Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan Kampar menegaskan bahwa tidak benar pihak PAUD mengeluarkan anak NO dari sekolah.

Pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul dan menegaskan tetap menerima anak didik seperti biasa.

Orang tua murid dan pihak sekolah juga saling memaafkan.

Sementara itu, koordinator MBG Kampar memberikan penjelasan bahwa distribusi MBG untuk anak PAUD dilakukan tiga kali dalam seminggu.

Pada pekan sebelumnya, adanya hari libur menyebabkan pembagian dilakukan menyesuaikan jadwal, sehingga paket yang diterima bukan rapelan lima hari.