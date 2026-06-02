Soal Memulihkan Kepercayaan Publik, Boni Hargens Singgung Teladan Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit

jpnn.com, JAKARTA - Dalam lanskap demokrasi Indonesia yang sarat dengan dinamika dan ketegangan relasional antara negara dan masyarakat, sebuah gestur diplomasi institusional dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo menuai apresiasi luas.

Pertemuannya dengan jajaran pimpinan media massa belum lama ini bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan sebuah sinyal kuat tentang komitmen transparansi dan keterbukaan dialog dari institusi Polri.

Langkah ini hadir di saat yang tepat — ketika kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dan pemerintah tengah diuji oleh berbagai arus kritik dan tekanan sosial yang kian deras.

Analis politik senior dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens memberikan penilaian mendalam atas langkah tersebut.

Menurutnya, relasi antara negara dan masyarakat pada dasarnya bersifat kontraktual — dan ketika kontrak sosial itu mengalami gesekan, baik karena pemerintah dinilai kurang responsif terhadap kritik maupun karena masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang terlalu keras, maka institusi negara seperti Polri memegang peran yang amat fundamental dalam menjahit kembali kepercayaan yang sempat retak.

"Apa yang dilakukan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo merupakan teladan yang unggul dalam membangun demokrasi yang sehat, termasuk memulihkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat. Transparansi, dialog, dan pendekatan komunikatif selalu merupakan mekanisme terbaik dalam menjamin public trust terhadap pemerintah dan negara," tegas doktor filsafat (PhD) lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut dalam pernyataannya kepada Media di Jakarta (2/6/2026).

Exempla Gratia: Model yang Perlu Diteladani

Hargens tidak sekadar memberikan apresiasi retoris. Hargens juga meletakkan model kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit dalam kerangka analisis yang lebih luas yaitu sebagai exempla gratia, sebuah teladan konkret yang layak diadopsi oleh para pemangku kepentingan dari berbagai institusi negara.