Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Soal Nasib PPPK Paruh Waktu, Wakil Rakyat Menilai Kebijakan Ini Langkah Progresif

Selasa, 05 Mei 2026 – 06:09 WIB
Soal Nasib PPPK Paruh Waktu, Wakil Rakyat Menilai Kebijakan Ini Langkah Progresif - JPNN.COM
Ilustrasi guru PPPK paruh waktu. Foto: Ama for JPNN.com

jpnn.com - MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu di wilayah itu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah memberikan apresiasi terkait rencana pemberian insentif tambahan bagi ribuan PPPK paruh waktu.

Dia menyebutkan, pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan per guru tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp11,39 miliar per tahun.

Baca Juga:

Kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PPPK paruh waktu.

"Ini langkah maju dan pemikiran progresif dari Gubernur NTB. Kami tentu mengapresiasi, karena menyentuh langsung kesejahteraan guru," ujarnya di Mataram, Senin (4/5).

Dia menegaskan bahwa agar rencana tersebut tidak berhenti pada wacana.

Baca Juga:

Banggar DPRD NTB akan memastikan program ini masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Sebagai anggota Banggar, kami akan memastikan program ini masuk dalam RKPD, KUA-PPAS, hingga kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan," tegasnya.

Wakil rakyat menilai, kebijakan ini sebagai langkah maju progresif karena menyentuh langsung kesejahteraan guru PPPK Paruh Waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  Guru PPPK Paruh Waktu  P3K PW 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp