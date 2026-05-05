Soal Nasib PPPK Paruh Waktu, Wakil Rakyat Menilai Kebijakan Ini Langkah Progresif

jpnn.com - MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akan memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu di wilayah itu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah memberikan apresiasi terkait rencana pemberian insentif tambahan bagi ribuan PPPK paruh waktu.

Dia menyebutkan, pemberian tambahan insentif sebesar Rp540.000 per bulan per guru tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp11,39 miliar per tahun.

Kebijakan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru PPPK paruh waktu.

"Ini langkah maju dan pemikiran progresif dari Gubernur NTB. Kami tentu mengapresiasi, karena menyentuh langsung kesejahteraan guru," ujarnya di Mataram, Senin (4/5).

Dia menegaskan bahwa agar rencana tersebut tidak berhenti pada wacana.

Banggar DPRD NTB akan memastikan program ini masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Sebagai anggota Banggar, kami akan memastikan program ini masuk dalam RKPD, KUA-PPAS, hingga kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan," tegasnya.