JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Nasib Rumah Tangga, Dede Sunandar: Sudah Enggak Bisa Lagi

Rabu, 20 Mei 2026 – 12:12 WIB
Dede Sunandar. Foto: Instagram/dede_sunandar

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Dede Sunandar dikabarkan segera bercerai dari Karen Hertatum.

Pasangan selebritas itu diterpa gosip adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta dugaan perselingkuhan.

Dede Sunandar pun akhirnya memberi tanggapan soal gosip yang beredar.

Dia membenarkan bahwa dirinya sempat melakukan KDRT terhadap Karen Hertatum.

"Yang KDRT, sudah lama banget, diungkit lagi, mungkin ada rasa sakit hati," kata Dede Sunandar dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Tidak hanya itu, pelawak berusia 35 tahun tersebut juga mengakui pernah berselingkuh dari Rere, sapaan istrinya.

Menurut Dede Sunandar, peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun lalu.

"Aku selingkuh karena memang aku lagi lupa mungkin, lagi di atas, anginnya gede, kelupaan, khilaf," tambahnya.

dede sunandar  istri Dede Sunandar  Karen Hertatum  Komedian Dede Sunandar 
