JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Soal Naturalisasi, Miliano Jonathans Ungkit Persoalan Hati

Rabu, 27 Agustus 2025 – 02:00 WIB
Pesepak bola Miliano Jonathans saat berlaga bersama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie musim 2024/25. Foto: Facebook/FC Utrecht

jpnn.com, JAKARTA - Pemain naturalisasi Miliano Jonathans menyebut panggilan hati akhirnya membawanya  meninggalkan Belanda dan memilih membela Timnas Indonesia.

Penyerang muda FC Utrecht itu mengakui, langkah besar tersebut mantap diambilnya meski karier sepak bolanya masih panjang.

Pemain berusia 20 tahun tersebut merasa faktor hati menjadi penentunya. Jonathans memang memiliki darah Indonesia dari jalur kakeknya yang berasal dari Depok. Kini, proses naturalisasi Jonathans sedang dikebut agar ia segera sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Persetujuan DPR sudah diperoleh. Pada Selasa (26/8) pagi, Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui permohonan Jonathans bersama Mauro Zijlstra dan tujuh atlet lainnya untuk menjadi WNI.

Dengan begitu, jalan Jonathans menuju Timnas Indonesia makin terbuka lebar.

“Saya telah membuat keputusan internasional untuk bermain bagi Indonesia. Ini adalah petualangan yang benar-benar baru bagi saya, dan saya tak sabar untuk memulainya. Saya terutama membicarakannya dengan orang tua saya,” kata Jonathans, dikutip dari FC Utrecht.

Tak hanya dengan keluarga inti, dia juga banyak berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Hasilnya, hatinya makin mantap untuk mengenakan seragam Merah Putih.

“Tentu saja, saya juga berbicara dengan orang-orang terdekat saya. Pada akhirnya, hati saya mendukung Indonesia, dan itulah alasan saya membuat keputusan ini,” ujar Jonathans.

Persoalan hati membuat Miliano Jonathans mantap dinaturalisasi, darah muda segar di lini depan Garuda

TAGS   Miliano Jonathans  pemain naturalisasi  naturalisasi pemain asing  Timnas Indonesia 
