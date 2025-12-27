Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Soal Pacar Baru, Kimberly Ryder: Sudah Setahun

Sabtu, 27 Desember 2025 – 12:12 WIB
Kimberly Ryder di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder akhirnya mengaku sudah memiliki pacar atau kekasih baru.

Akan tetapi, dia masih enggan mengungkap identitas kekasihnya tersebut ke publik.

"No comment," kata Kimberly Ryder saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV

Mantan istri Edward Akbar itu menjelaskan, dirinya sengaja tidak mempamerkan hubungan asmaranya.

Adapun pertimbangan Kimberly Ryder yakni khawatir apabila kisah cintanya kandas dan tidak berujung pernikahan.

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Walau begitu, Kimberly Ryder sedikit memberi bocoran perihal awal kedekatan dengan pacar barunya.

Pemain film Bangsal Isolasi itu ternyata dikenalkan kepada pria yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut oleh sang ibunda.

Aktris Kimberly Ryder akhirnya mengaku sudah memiliki pacar atau kekasih baru. Siapa sosok pria tersebut?

