Soal Pelecehan Seksual di Unpad, Polisi Bilang Begini

Jumat, 17 April 2026 – 04:00 WIB
Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah saat melalukan agenda di Sumedang, Jawa Barat. ANTARA/Ilham Nugraha

jpnn.com, SUMEDANG - Polisi akan menelusuri dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Kami masih menelusuri kabar tersebut, untuk kejadian yang diduganya itu seperti apa,” kata Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah, Kamis.

Dia menjelaskan kasus tersebut sendiri mencuat ke publik setelah adanya pernyataan sikap yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Unpad melalui media sosial.

Baca Juga:

Ia juga menyampaikan bahwa kepolisian segera menindaklanjuti kasus tersebut jika terdapat laporan resmi dari korban kekerasan seksual.

“Tentu jika korban melaporkan secara resmi, kami akan menindaklanjuti atas kejadian tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Unpad Dandi Supriadi meminta kepada awak media untuk menunggu pernyataan resmi yang akan segera dikeluarkan.

Baca Juga:

"Ditunggu, saya masih melakukan pertemuan," singkatnya saat dihubungi.

Sebelumnya, BEM Kema Unpad dalam pernyataan resminya menyebut dugaan kekerasan seksual tersebut melibatkan seorang profesor di lingkungan kampus serta telah berkoordinasi dengan pihak terkait.

Polisi angkat bicara terkait dugaan pelecehan seksual di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad).

BERITA UNPAD LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
