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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Soal Pemadaman Listrik Bergilir, Bahlil: Insyaallah Enggak

Jumat, 19 Juni 2026 – 12:28 WIB
Soal Pemadaman Listrik Bergilir, Bahlil: Insyaallah Enggak - JPNN.COM
Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tak ada rencana pemadaman listrik ke depan.

“Insyaallah enggak,” kata Bahlil saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Bahlil mengaku telah membahas strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada rakyat berjalan secara maksimal bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

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Salah satu pembahasan terkait skema pembayaran kompensasi dan subsidi terhadap PT PLN (Persero) agar perusahaan mempunyai kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik.

“Jadi, secara umum, sudah dibahas tadi, enggak ada masalah,” ujarnya menambahkan.

Dia juga menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengamankan kontrak senilai 134 juta ton, sehingga kekurangannya hanya berkisar 20 juta ton.

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Menteri ESDM juga telah membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tak ada rencana pemadaman listrik ke depan.

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TAGS   Bahlil  listrik  PLN  batu bara  pemadaman listrik 
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