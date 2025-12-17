Close Banner Apps JPNN.com
Soal Pemanfaatan Sawit di Papua, Legislator Singgung Analisa Dampak Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:37 WIB
Pemanfaatan lahan sawit di Papua. Ilustrasi PSR: PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman berharap pemerintah melaksanakan analisa dampak lingkungan, sebelum mewujudkan rencana pemanfaatan sawit di Papua seperti diinginkan Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Kami berharap arahan dari Bapak Presiden tersebut dilaksanakan dengan perencanaan dan analisa dampak likungan yang baik," kata dia kepada awak media, Rabu (17/12).

Legislator PDI Perjuangan itu mengaku ingin kawasan hutan tetap terjaga dan terlindungi ketika ada program pemanfaatan sawit di Papua. 

"Hutan harus bisa kita manfaatkan untuk kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga harus dipastikan tidak menjadi sumber malapetaka," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menerapkan kehati-hatian sebelum mewujudkan rencana pemanfaatan sawit di Papua demi kemandirian energi. 

Misalnya, kata dia, perlu dilakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi pemanfaatan sawit di Bumi Cenderawasih. 

"Komisi IV menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kehati-hatian, kajian lingkungan yang ketat, perlindungan masyarakat adat, serta tata ruang yang jelas," kata Daniel.

Legislator fraksi PKB itu mengatakan rencana mewujudkan kemandirian energi jangan sampai mengorbankan lingkungan, apalagi rakyat di Papua.

