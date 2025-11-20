Soal Pembentukan Batalyon TP, Legislator PDIP Harap Struktur Organisasi TNI Tidak Diubah

Kamis, 20 November 2025 – 11:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyambut positif rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP).

Sebab, kata dia, TNI sebagaimana undang-undang punya tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Diketahui, Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) adalah satuan di TNI Angkatan Darat yang berfokus pada pembangunan wilayah, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, TNI sah saja membantu sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta lainnya yang butuh dukungan tenaga dan teknis TNI,” ujar dia melalui layanan pesan, Kamis (21/11).

Namun, Kang TB sapaan TB Hasanuddin mengingatkan satuan TNI tetap harus berada dalam struktur organisasi militer yang baku, yaitu berdasarkan TOP (Tabel Organisasi dan Perlengkapan) standar.

Menurutnya, tupoksi TNI menurut aturan di bidang pertahanan dan organisasi harus mengacu hal tersebut.

"Brigade dan batalyon harus tetap brigade dan batalyon tempur, bukan berubah menjadi batalyon dengan kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan, dan kompi konstruksi,” kata eks Sesmilpres itu.

Kang TB melanjutkan TNI bisa membantu negara mengurusi ketahanan pangan, tetapi tidak perlu mengubah struktur organisasi.