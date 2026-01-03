Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Soal Pembentukan Tim Reformasi Polri, Legislator Gerindra Tangkap Pesan Penting Ini

Sabtu, 03 Januari 2026 – 14:07 WIB
Soal Pembentukan Tim Reformasi Polri, Legislator Gerindra Tangkap Pesan Penting Ini - JPNN.COM
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menangkap pesan penting terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Azis Subekti menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai sinyal kuat bahwa negara serius membenahi institusi penegak hukum.

"Patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas, negara tidak boleh ragu membenahi institusi penegak hukumnya sendiri," kata Azis melalui keterangan persnya, Sabtu (3/12).

Legislator fraksi Gerindra itu menyebutkan Polri adalah wajah negara yang paling sering ditemui rakyat di berbagai tingkatan.

Baca Juga:

Oleh karena itu, reformasi kepolisian seharusnya bukan sekadar isu internal, melainkan agenda publik karena berdampak ke rakyat.

"Reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan, bagaimana kewenangan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja ketika terjadi penyimpangan," ujar Azis.

Legislator Dapil VI Jawa Tengah itu kemudian menyoroti peran diskresi yang dimiliki kepolisian untuk bisa dibahas tim reformasi.

Baca Juga:

Azis menyebut diskresi tanpa batas berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum.

Publik kerap mempertanyakan kasus tertentu ditangani sangat cepat, sementara perkara lain diusut lambat.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Azis Subekti menangkap pesan penting terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tim reformasi Polri  Legislator Gerindra  Azis Subekti  Polri  Presiden Prabowo Subianto 
BERITA TIM REFORMASI POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp