Soal Pemotongan Dana TKD, Senator Dedi Batubara: Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Kepada Daerah

Sabtu, 22 November 2025 – 16:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mengatakan kebijakan pemerintah pusat harus berpihak kepada daerah.

Senator Dedi Iskandar secara khusus mengingatkan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Menurut Senator Dedi, pemotongan dana TKD dapat berdampak positf dan negatif.

“Bagi kami di DPD RI, jangan sampai kebijakan menimbulkan gejolak. Ini yang kami khawatirkan,” ujar Senator Dedi Iskandar Batubara seusai Diskusi Publik Kelompok DPD RI di MPR RI bertajuk “Masa Depan Otonomi Daerah di Tengah Polemik Pemotongan TKD dan Kemandirian Fiskal” di Hotel Aston, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (21/11/2025).

Senator dari Provinsi Sumatera Utara itu menekankan pentingnya mengantisipasi implikasi negative dari pemotongan TKD.

“Jangan sampai pilihan kebijakan itu menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah,” ujar Senator Dedi Iskandar Batubara.

Meski begitu, Senator Dedi memahami kebijakan pemerintah terkait pemotongan TKD.

Dia berharap ketika pemerintah nanti mengeluarkan kebijakan baru maka program baru tersbeut harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan daerah sekaligus menjaga pembangunan di daerah agar tetap terlaksana dengan baik.