Soal Pemulihan Listrik di Lokasi Bencana, Prabowo: Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemulihan aliran listrik di daerah bencana memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan tak bisa dilakukan sekejap.

Dia menargetkan pemulihan aliran listrik dapat kembali normal 100 persen secepatnya di seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera.

Kondisi geografis, cuaca yang buruk, dan sebagian wilayah yang masih terendam menjadi tantangan utama dalam penyambungan kembali kabel listrik di titik-titik terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

Walau begitu, Prabowo optimistis seluruh pihak terkait terus bekerja maksimal agar listrik di lokasi terdampak bencana bisa segera tersambung.

Hal itu dia katakan saat meninjau posko pengungsian bencana di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/12).

“Insyaallah kita harapkan mungkin satu minggu bisa pulih, tapi jangan berharap semua bisa sekejap,” ucap Prabowo.

“Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Yang ada adalah kerja keras semua pihak,” lanjutnya.

Selain aliran listrik, Prabowo juga memastikan infrastruktur lain bisa segera kembali berfungsi, terutama sarana mobilitas seperti jalan dan jembatan, agar masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi bisa kembali terhubung.