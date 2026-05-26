JPNN.com - Nasional

Soal Penambahan Usia Pensiun Polisi, Dasco Ungkit Umur Purnatugas TNI dan Jaksa

Selasa, 26 Mei 2026 – 21:31 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memandang wajar muncul aspirasi untuk menambah usia pensiun anggota kepolisian terkait revisi UU Polri.

Menurutnya, penambahan usia pensiun anggota Polri bisa disesuaikan dengan umur masa bakti personel di instansi lain.

Hal demikian dikatakan Dasco menyikapi usul penambahan usia pensiun anggota polisi bisa masuk dalam revisi UU Polri.

"Teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan di instansi lain," kata Dasco, Selasa (26/5).

Ketua Harian Gerindra itu mengatakan penambahan usia pensiun demi mewujudkan kesetaraan umur purnatugas anggota polisi dengan personel di instansi lain.

Dasco mengungkit saat ini usia pensiun seorang jaksa, yakni 61 tahun dengan anggota fungsional mencapai 62 tahun.

"Itu kita lihat kejaksaan pensiun umur di 61, fungsional 62, kalau saya tidak salah ingat," ujarnya.

Dia juga menuturkan usia pensiun prajurit TNI juga ditambah setelah revisi terhadap aturan militer Indonesia itu.

