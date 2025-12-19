Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Soal Penanganan Bencana Sumatra, Wamensos: Masih Sanggup

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:58 WIB
Soal Penanganan Bencana Sumatra, Wamensos: Masih Sanggup - JPNN.COM
Wamensos Agus Jabo Priyono (mengenakan kaus merah) saat mengawal langsung penyaluran bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang pada Rabu (3/12/2025). Foto: Kemensos/Antara

jpnn.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan penanganan dampak bencana di Sumatra, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh, belum membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional.

"Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan berkali-kali bahwa kita (pemerintah, red) masih sanggup. Kalau dukungan logistik, itu stoknya masih sangat cukup. Kemudian untuk efektifitas pemerintah daerah juga masih berjalan. Jadi, kita masih sanggup," kata Agus di Magelang, Kamis (18/12/2025).

Dia menyampaikan hal tersebut setelah bakti sosial Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Desa Purwosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Agus menjelaskan tentang kesanggupan Indonesia dalam penanganan dampak bencana tersebut.

"Kita masih sanggup menangani. Jadi, belum membutuhkan untuk masuknya bantuan dari negara-negara sahabat atau internasional," ujarnya lagi.

Dia mengatakan pemulihan dampak bencana di Sumatra terus dilakukan secara bersinergi, sedangkan pemerintah pusat siap untuk melakukan pemulihan tersebut.

"Jadi, untuk sementara ini seperti yang diperintahkan Presiden bahwa, kita belum membutuhkan untuk bantuan dari internasional," kata dia.(ant/jpnn)

Wamensos Agus Jabo Priyono menyatakan pemerintah masih sanggup menangani dampak bencana Sumatra. Belum butuh bantuan masyarakat internasional.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

