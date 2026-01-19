Soal Penerapan e-Voting di Pemilu, Dasco DPR: Sebenarnya Banyak Penghematan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai terjadi banyak penghematan anggaran ketika negara memutuskan menerapkan sistem e-voting dalam pemilu.

Hal demikian dikatakan Dasco demi menjawab pertanyaan awak media terkait kemungkinan memakai e-voting saat pemilu.

"Kalau itu pakai e-voting, kan, sebenarnya banyak penghematan-penghematan," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).

Namun, kata Dasco, negara perlu melihat kajian dan studi sebelum memutuskan menerapkan e-voting dalam pemilu.

Terlebih lagi, kata Ketua Harian Gerindra itu, penerapan e-voting di negara lain untuk pemungutan suara tidak bebas dari masalah.

"Nah, ini yang perlu kemudian kami pelajari berkenaan bagaimana kalau kemudian e-voting itu dilakukan di Indonesia," ujar Dasco.

Legislator Dapil III Banten itu menyebutkan penerapan e-voting memang menjadi upaya menyempurnakan pemilu, tetapi pengaman dari sistem tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

"Itu satu yang bagus, tetapi alat pengamanan dari teknologinya itu yang juga perlu dikaji. Semua nanti dikaji," katanya.