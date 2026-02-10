Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Soal Pengadaan Kapal, Menteri Trenggono: Saya Tidak Mengerti Maksud Pak Purbaya

Selasa, 10 Februari 2026 – 21:17 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pengadaan kapal.

Menteri Trenggono mengaku tidak memahami dana yang dimaksud Purbaya dalam pernyataannya.

“Saya enggak mengerti maksud Pak Purbaya. Kalau soal kapal, sumber pendanaannya berasal dari pinjaman Inggris (UK) dan saat ini masih dalam proses. Mekanismenya juga sedang dibahas,” kata Trenggono dalam keterangannya, Selasa (10/2).

Trenggono menjelaskan, eksekusi pinjaman pendanaan tersebut tidak berada di bawah kewenangan KKP, melainkan di Badan Logistik Pertahanan.

Sementara itu, KKP hanya bertugas menyiapkan aspek teknis dan sumber daya manusia.

“Jadi, sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke jajarannya sebelum memberikan komentar,” ujar Trenggono.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku heran lantaran KKP dinilai belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.

Dia mengaku menerima keluhan dari pelaku industri dan galangan kapal dalam negeri yang hingga kini belum menerima pesanan dari KKP.

