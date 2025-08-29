Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Pengemudi Ojol Dilindas Rantis Brimob, Maia Estianty Ikut Geram

Jumat, 29 Agustus 2025 – 17:18 WIB
Soal Pengemudi Ojol Dilindas Rantis Brimob, Maia Estianty Ikut Geram - JPNN.COM
Musisi Maia Estianty soal insiden rantis Brimob lindas ojol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Maia Estianty turut menyuarakan soal insiden pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah terlindas rantis Brimob saat pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.

Unggahan itu dibagikan oleh Maia Estianty melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, Ibunda Al, El, Dul itu membagikan foto tangkapan layar video atas insiden pengemudi ojol yang terlindas rantis Brimob.

Baca Juga:

Dia pun mengungkapkan keprihatinannya atas insiden yang menimpa pengemudi ojol tersebut.

"Kalau begini, mau salahkan siapa? Melihat video selintas, bentrok demo di DPR dan kemudian ada kejadian mobil rantis Brimob melindas supir ojol. Ngenes dan sedih," tulis Maia Estianty melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (29/8).

"Ya Allah kok sampai seperti ini," sambungnya.

Baca Juga:

Musisi 49 tahun itu mengaku tak habis pikir dengan insiden yang terjadi.

Terlebih menurutnya, aparat kepolisian sudah seharusnya melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.

Musisi Maia Estianty turut menyuarakan soal insiden pengemudi ojol yang meninggal dunia setelah terlindas rantis Brimob saat pengamanan demo di Jakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Maia Estianty  ojol dilindas rantis Brimob  Maia Estianty geram rantis brimob lindas ojol  musisi maia estianty 
BERITA MAIA ESTIANTY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp