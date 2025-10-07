Soal Pertemuan Prabowo-Jokowi, Waka MPR Eddy Soeparno: Saya Meyakini Membawa Kebaikan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno merespons pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10).

Eddy yang juga menjabat Waketum PAM meyakini pertemuan tersebut membahas dan memprioritaskan kemaslahatan untuk masyarakat.

“Kalau pemimpin-pemimpin kita bertemu saya meyakini bicara dan memprioritaskan maslahat untuk masyarakat. Saya meyakini pertemuan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi maupun tokoh-tokoh lainnya akan membawa kebaikan,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (7/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy di sela-sela menghadiri The Big Idea Forum: Energy Transition for Indonesia di Hotel Pullman Jakarta, Senin (06/10).

“Kami sangat senang pemimpin negara melakukan silaturahmi dalam kondisi yang sejuk dan teduh serta upaya untuk menghadirkan situasi yang guyub,” lanjut Eddy.

Eddy meyakini Prabowo dan Jokowi membicarakan kemajuan bangsa, seperti pertumbuhan ekonomi hingga penguatan demokrasi.

“Selama ini Presiden Prabowo banyak mendengar dan menerima masukan dari berbagai pihak dari mantan presiden hingga berbagai tokoh masyarakat. Bukan hanya mendengar, tapi berbagai masukan itu kemudian diimplementasikan dalam kebijakan yang memberikan dampak positif untuk masyarakat,” ujar Eddy.

Dia menilai pertemuan kedua tokoh itu juga menjadi momentum bagi keduanya untuk saling bertukar pengalaman dalam mengelola pemerintahan dan menghadapi tantangan bangsa.