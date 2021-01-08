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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Pesawat Dibakar dan Pilot Ditembak, Legislator Singgung Peningkatan Pengamanan

Sabtu, 04 Juli 2026 – 00:22 WIB
Soal Pesawat Dibakar dan Pilot Ditembak, Legislator Singgung Peningkatan Pengamanan - JPNN.COM
Pesawat AMA yang dibakar KKB di Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Kamis (2/7/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut perlu dilakukan peningkatan pengamanan secara terukur setelah terjadi insiden pembakaran pesawat dan penembakan pilot milik AMA, yakni Nicholas F Goselin di Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/6).

"Aparat keamanan perlu meningkatkan langkah pengamanan secara terukur, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan sesuai koridor hukum," kata Dave melalui layanan pesan, Jumat (3/7).

Politikus Golkar itu menyebut peningkatan pengamanan bukan semata penambahan personel, melainkan juga penguatan koordinasi lintas lembaga.

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"Termasuk, pemetaan risiko serta keterlibatan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas," ujar Dave.

Dia menyebutkan Komisi I DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan di Papua setelah tragedi pembakaran dan penembakan.

Menurutnya, evaluasi perlu dipastikan agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mengedepankan sisi preventif dan berkelanjutan. 

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"Kami percaya bahwa melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, rasa aman dapat dipulihkan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara," ujar Dave.

Dia mengatakan parlemen optimistis dengan langkah yang tepat, Papua bisa menjadi ruang hidup yang damai, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut peningkatan pengamanan bisa berupa penguatan koordinasi lintas lembaga.

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TAGS   Pesawat Dibakar  Pilot Ditembak  Dave Laksono  DPR 
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