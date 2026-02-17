Soal Progres Honda RC213V, Luca Marini: Tunggu Balapan Perdana MotoGP 2026

jpnn.com - Pembalap tim pabrikan Honda, Luca Marini, menilai perkembangan motor RC213V menunjukkan arah positif menjelang musim MotoGP 2026.

Meski hasil tes pramusim di Sirkuit Sepang belum sepenuhnya memuaskan, dia melihat adanya kemajuan signifikan dibanding akhir musim lalu.

Pada hari terakhir tes, Marini harus puas berada di posisi ke-16 setelah mengalami kendala teknis pada pagi hari yang menggagalkan rencana time attack.

Upaya memperbaiki catatan waktu pada sore hari juga terhambat hujan ringan.

Catatan waktu Marini terpaut sekitar 1,4 detik dari pembalap tercepat, Alex Marquez.

Meski demikian, Luca Marini menegaskan bahwa hasil posisi bukan gambaran sebenarnya dari progres Honda.

Dia menyebut peningkatan paling terasa ada pada sektor pengereman dan kemampuan masuk tikungan.

Menurut Marini, kemajuan tersebut memang belum cukup untuk menutup jarak dari pabrikan rival seperti Ducati, yang kembali menunjukkan performa kuat pada sesi akhir tes.