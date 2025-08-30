Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Soal Proses Hukum 7 Personel Brimob, Hirwansyah Menyoroti Langkah Polri

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 22:20 WIB
Soal Proses Hukum 7 Personel Brimob, Hirwansyah Menyoroti Langkah Polri - JPNN.COM
Dankor Brimob Komjen Imam Widodo memberikan keterangan pers kepada media terkait 7 personelnya terlibat insiden rantis lindas pengemudi ojol. Dok: Humas Polri.

jpnn.com - Pengamat kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Hirwansyah mengapresiasi langkah cepat Polri memproses 7 personel Brimob yang berada dalam kendaraan taktis atau rantis pelindas pengemudi ojek online (ojol) di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

Ketujuh personel Brimob tersebut juga telah diperiksa dan prosesnya ditayangkan melalui akun Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Instagram.

Soal Proses Hukum 7 Personel Brimob, Hirwansyah Menyoroti Langkah PolriAkademisi ilmu kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Hirwansyah. Foto: supplied

Baca Juga:

Para oknum Brimob berinisial Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J, tersebut menjalani penempatan khusus (patsus) guna menjalani proses kode etik Polri.

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi rumah duka untuk meminta maaf langsung kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

"Saya meyakini Kapolri dan Jajarannya pastinya akan memberikan keadilan kepada pihak keluarga Affan yang telah meninggal dunia dan pastinya akan memperhatikan juga pihak keluarga korban sebagai bentuk permintaan maaf atas insiden yang tidak diinginkan ini," kata Hirwansyah melalui siaran pers, Sabtu (30/8/2025).

Baca Juga:

Menurut Hirwansyah, situasi di lokasi demo terkait protes ke DPR yang dihadiri ribuan massa tidak kondusif dan memanas.

Dia menduga ketakutan diamuk massa membuat 7 orang oknum anggota Brimob tersebut menjadi panik dan ingin segera menjauh dari lokasi demo, sehingga menabrak dan hingga seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan meninggal dunia.

Pengamat kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Hirwansyah menyoroti langkah cepat Polri memproses 7 personel Brimob pelindas pengemudi ojol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Polri  Kapolri  Hirwansyah  Ojol  affan kurniawan 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp