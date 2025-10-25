Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Soal Proyek Monorel yang Tak Kunjung Rampung, Pramono Anung Akui Tak Tidur Nyenyak

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 21:22 WIB
Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti proyek pembangunan monorel yang tidak kunjung rampung sejak dimulai pada 2002 sampai dengan saat ini. 

Ia mengaku persoalan tersebut membuat tidak dapat tidur dengan nyenyak.

"Saya saat itu mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri meninjau pembangunan monorel, dan hingga hari ini belum tuntas, hingga saat ini," kata Pramono di Jakarta, Sabtu.

Pria yang akrab disapa Pram itu mendambakan agar pembangunan moda transportasi berbasis rel itu segera dilanjutkan dan diselesaikan.

Dia juga mengaku ingin melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh gubernur-gubernur sebelumnya.

Selain monorel, lanjut dia, ada pula pembangunan RS Sumber Waras yang segera dimulai kembali. 

Dia turut mengapresiasi aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendukung program pembangunan rumah sakit tersebut.

"Dahulu kasus monorel dan RS Sumber Waras ini menghebohkan. Kami ingin menyelesaikan pembangunan kedua proyek ini," ujar Pram. 

