Soal Rencana Kehadiran Prabowo di Forum BoP, Hasto Singgung Prinsip Politik Bebas Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap Presiden RI Prabowo Subianto mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif demi mewujudkan perdamaian Timur Tengah.

Hal demikian dikatakan Hasto saat ditanya awak media soal rencana kehadiran Prabowo di pertemuan perdana Board of Peace (BoP).

"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif," kata dia di kompleks GBK, Jakarta, Minggu (15/2).

Termasuk, kata dia, Kepala Negara bisa memanfaatkan momentum politik saat ini untuk menggalang solidaritas Asia-Afrika dan Amerika Latin demi mewujudkan perdamaian Timur Tengah.

"Menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia, itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah," kata dia.

Hasto menuturkan prinsip politik bebas aktif harus diberlakukan karena hal itu bisa membangun persaudaraan dunia menguatkan semangat antipenjajahan.

"Ya, yang terjadi di Timur Tengah, agresi Israel terhadap Palestina, itu, kan, merupakan bentuk penjajahan, sehingga sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia," kata dia.

Menurutnya, Indonesia juga bisa tampil di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan perdamaian dunia, meskipun ada kebuntuan hak veto pada organisasi internasional tersebut.