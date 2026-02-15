Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Soal Rencana Kehadiran Prabowo di Forum BoP, Hasto Singgung Prinsip Politik Bebas Aktif

Minggu, 15 Februari 2026 – 15:00 WIB
Soal Rencana Kehadiran Prabowo di Forum BoP, Hasto Singgung Prinsip Politik Bebas Aktif - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2). Foto: Aristo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap Presiden RI Prabowo Subianto mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif demi mewujudkan perdamaian Timur Tengah.

Hal demikian dikatakan Hasto saat ditanya awak media soal rencana kehadiran Prabowo di pertemuan perdana Board of Peace (BoP).

"Ya kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif," kata dia di kompleks GBK, Jakarta, Minggu (15/2).

Baca Juga:

Termasuk, kata dia, Kepala Negara bisa memanfaatkan momentum politik saat ini untuk menggalang solidaritas Asia-Afrika dan Amerika Latin demi mewujudkan perdamaian Timur Tengah.

"Menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia, itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah," kata dia.

Hasto menuturkan prinsip politik bebas aktif harus diberlakukan karena hal itu bisa membangun persaudaraan dunia menguatkan semangat antipenjajahan.

Baca Juga:

"Ya, yang terjadi di Timur Tengah, agresi Israel terhadap Palestina, itu, kan, merupakan bentuk penjajahan, sehingga sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia," kata dia.

Menurutnya, Indonesia juga bisa tampil di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan perdamaian dunia, meskipun ada kebuntuan hak veto pada organisasi internasional tersebut. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut prinsip politik bebas aktif harus diberlakukan karena bisa membangun persaudaraan dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Politik bebas aktif  Hasto  Prabowo  PBB 
BERITA POLITIK BEBAS AKTIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp