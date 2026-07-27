Soal Rencana Pernikahan Dengan Ririn Dwi Ariyanti, Ijonk: Tunggu Tanggal Mainnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mulai buka-bukaan soal hubungan asmaranya dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Meski belum membeberkan secara detail, tetapi dia mengisyaratkan soal pernikahan dengan Ririn yang masuk dalam rencana mereka.

Walau demikian, Ijonk -sapaannya-, belum menjelaskan dengan detail perihal tersebut. Dia meminta publik untuk menunggu kabar bahagia itu.

"Tunggu tanggal mainnya saja," ujarnya di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/7).

Namun, pria 44 tahun itu masih merahasiakan soal kapan hari bahagianya tersebul bakal digelar.

Pemain sinetron Setulus Hati itu pun mengisyaratkan bahwa pernikahannya bakal diadakan tahun depan.

"Didoain saja, tunggu tanggal mainnya. Yang pasti, sih, tahun-tahun depan," kata Jonathan Frizzy.

Dia bahkan menyebut akan mengundang awak media di pernikahannya nanti.