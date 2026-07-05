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JPNN.com - Nasional - Hukum

Soal Rentetan Kekerasan di Papua, Legislator Serukan Penegakan Hukum yang Adil

Minggu, 05 Juli 2026 – 13:03 WIB
Soal Rentetan Kekerasan di Papua, Legislator Serukan Penegakan Hukum yang Adil - JPNN.COM
Komarudin Watubun. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah Komarudin Watubun menyerukan penegakan hukum yang adil menyikapi dua insiden kekerasan di Bumi Cenderawasih yang menewaskan seorang ibu dan pilot.

Menurutnya, negara harus hadir memberikan perlindungan ke seluruh warga negara.

"Menjamin ruang dialog yang aman, menegakkan hukum secara adil, serta memastikan masyarakat Papua dapat bersekolah, bekerja, beribadah, dan menjalani kehidupan dengan rasa aman serta penuh harapan," kata Bung Komar, sapaan Komarudin Watubun dalam keterangan pers, Minggu (5/7).

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Diketahui, seorang ibu hamil meninggal dunia diduga menjadi korban penembakan saat terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dan TPNPB-OPM di Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7).

Pada hari yang sama, TPNPB-OPM mengeklaim sebagai pihak penembak pilot berpaspor AS Nicholas F. Gosselin.

Nicholas menjadi pilot pesawat milik PT AMA Air yang dibakar di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

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TPNPB-OPM mengatakan perintah penembakan muncul karena ultimatum larangan terbang pesawat sipil di Papua telah dilanggar.

Merespons sejumlah kejadian tersebut, Bung Komar mengajak seluruh pihak menyetop kekerasan, karena hal demikian menghambat kemajuan Papua.

Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah Komarudin Watubun mengajak seluruh pihak menyetop kekerasan, karena hal demikian menghambat kemajuan Papua.

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TAGS   Komarudin Watubun  Bung Komar  Papua  legislator 
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