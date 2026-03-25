Soal Rumah Tangga dengan Wardatina Mawa, Insanul Fahmi Pilih Pasrah

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Insanul Fahmi dengan istrinya, Wardatina Mawa, kini berada di ujung tanduk.

Gugatan cerai yang diajukan Wardatina Mawa terhadap Insanul Fahmi saat ini masih dalam proses di Pengadilan Agama Medan.

Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto, mengatakan kliennya telah berada pada tahap pasrah terkait kelanjutan rumah tangganya.

“Ya sekarang ini sudah tahap pasrah, sudah tahap pasrah. Karena kita melihat sendiri kan di media sosial bahwa seperti apa kemarin pembicaraan, terus dia juga sudah menggugat cerai,” ujar Tommy di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (24/3).

Ia menilai, langkah Wardatina Mawa menggugat cerai menunjukkan keseriusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan kliennya.

Menurut Tommy, jika perpisahan menjadi keputusan yang diinginkan, maka tidak ada lagi yang perlu dipaksakan dalam hubungan tersebut.

“Artinya memang sudah ada niatan untuk dia berpisah dan sudah nawaitunya adalah berpisah. Jadi kalau kami paksakan lagi keadaan atau pun Insan memaksa, saya rasa sudah tidak sehat nantinya,” kata Tommy.

Terkait kemungkinan mempertahankan rumah tangga, ia menyebut Insanul Fahmi menyerahkan sepenuhnya pada takdir.