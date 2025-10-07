Soal Santri Ikut Mengecor Gedung Bertingkat, Menag: Itu Harus Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan santri tidak boleh dilibatkan dalam proses mengecor untuk membangun gedung bertingkat di lingkungan pesantren.

Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah melaksanakan rapat dengan Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jakarta, Selasa (7/10).

"Kalau bangunan bertingkat seperti itu harus profesional," kata Nasaruddin.

Dia menyebutkan santri bakal kesulitan saat dilibatkan dalam proses mengecor untuk membangun gedung bertingkat di lingkungan pesantren.

Menurut Nasaruddin, santri hanya bisa dilibatkan pihak pesantren untuk membersihkan area lingkungan lembaga pendidikan keagamaan itu.

"Tidak gampang mendaki gedung-gedung bertingkat. Jadi, kalau hanya halaman, bersihkan ruangan, itu kerja sama," ujar Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Namun, dia menyadari ada semacam tradisi dalam lingkungan pesantren bahwa santri perlu membantu pembangunan gedung di area lembaga pendidikan.

"Kerja sama dan gotong itu memang ada," sebutnya.