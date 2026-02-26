Close Banner Apps JPNN.com
Soal Sikap atas Perjanjian Dagang RI-AS, SMSI Tunggu Rapimnas

Kamis, 26 Februari 2026 – 17:57 WIB
Soal Sikap atas Perjanjian Dagang RI-AS, SMSI Tunggu Rapimnas - JPNN.COM
Ketum SMSI, Firdaus bersama Sekjen SMSI, Makali Kumar. Foto: Dok. SMSI

jpnn.com, JAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sampai sekarang belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat yang ditandatangani Prabowo dan Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

"SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan," ungkap Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, dalam keterangan resmi.

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal. Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.

Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Dia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

