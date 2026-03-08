Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Soal Stok BBM 20 Hari, Masyarakat Diharapkan Tetap Tenang

Minggu, 08 Maret 2026 – 16:33 WIB
Soal Stok BBM 20 Hari, Masyarakat Diharapkan Tetap Tenang - JPNN.COM
Ilustrasi distribusi BBM Pertamina. Foto dok. source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro meminta masyarakat tenang, tidak panik, dan tidak melakukan penimbunan BB karena justru berdampak buruk terhadap ekonomi. 

Dia meyakini cadangan sekitar 20 hari, bukan berarti bahwa setelah itu BBM akan habis, karena Pertamina tentu terus melakukan stabilisasi stok.

Komaidi melanjutkan yang dimaksud cadangan sekitar 20 hari adalah cadangan operasional, semacam inventory. Cadangan tersebut, berada dalam penyimpanan atau storage.

Baca Juga:

”Masyarakat tidak perlu khawatir. Karena yang namanya 20 hari, tidak kemudian 20 hari ke depan habis. Tapi ketika dijual, katakanlah hari ini dijual seribu, Pertamina akan mendatangkan juga seribu, bahkan lebih. Karena mereka berkepentingan, bisnis mereka running terus,” kata Komaidi.

Sebagai ilustrasi, Komaidi memisalkan toko. Ketika barang terjual, pasti akan membeli lagi untuk mengisi stok.

Dan kondisi seperti itu, jelasnya, sebenarnya juga sudah berlangsung lama dan reguler. Tidak hanya saat ini saja.

Baca Juga:

Cadangan sekitar 20 hari tersebut, menurut Komaidi, bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, termasuk Laos dan Vietnam.

”Vietnam 15 hari cadangan operasionalnya. Laos hanya 10 hari. Artinya, sebetulnya ini sesuatu yang biasa,” imbuhnya.

Masyarakat diharapkan tenang, termasuk menjelang IdulFitri karena Pertamina tentu sudah mempersiapkan pendistribusian dengan baik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  BBM Pertamina  BBM  bahan bakar minyak 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp