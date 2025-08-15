Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Soal Tambang Ilegal, Prabowo Beri Peringatan Buat Para Jenderal & Kader Gerindra

Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:03 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam sidang tahunan MPR/DPR, Jakarta, 15 Agustus 2025. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Dia mengaku mendapat laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Jumat (15/8).

“Kami akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan,” ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menyebutkan bahwa 1.063 tambang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara setidaknya sebesar Rp 300 triliun.

“Saya minta dukungan seluruh anggota MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik. Ini demi rakyat Indonesia,” katanya.

Prabowo berjanji tak akan pandang bulu dalam menindak para pelaku tambang ilegal tersebut.

Jika pelaku tambang ilegal itu para jenderal atau orang besar pun dia tidak akan takut.

"Saya beri peringatan, apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal-jenderal apakah dari TNI atau Polri atau mantan jenderal, tidak ada alasan, saya akan bertindak atas nama rakyat,” tuturnya.

