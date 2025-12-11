Close Banner Apps JPNN.com
Soal Tersangka Lain dalam Kebakaran Terra Drone? Kasatreskrim AKBP Roby Beri Respons Begini

Kamis, 11 Desember 2025 – 21:33 WIB
Gedung Terra Drone di Jakarta Pusat terbakar, Selasa, 9 Desember 2025. Foto: Synatria Respati/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan satu tersangka dalam kebakaran rumah toko (ruko) Terra Drone, Kemayoran.

Namun, polisi menegaskan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam perkara kebakaran yang menewaskan 22 orang tersebut.

"Pemeriksaan untuk orang yang lain atau karyawan yang lain masih tetap dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra i Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada 13 orang yang telah dimintai keterangan sebagai saksi baik dari karyawan, manajemen, maupun warga sekitar lokasi.

Hingga saat ini baru satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama Terra Drone Indonesia berinisial MW. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru karena polisi masih terus mendalami kasus kebakaran ruko tersebut.

"Saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari dia (Direktur Utama Terra Drone)," ujarnya.

Roby menambahkan, untuk pemilik Ruko yang terbakar belum memenuhi panggilan penyidik dan petugas masih mempertimbangkan jadwal pemanggilan.

"Untuk pemilik ruko masih kami pertimbangkan untuk dipanggil," katanya.

Terra Drone  Kebakaran Terra Drone  korban kebakaran terra drone  Kemayoran 
