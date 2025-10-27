Close Banner Apps JPNN.com
Soal Tiang Monorel, Pramono: Kalau Adhi Karya Tidak Mau Bongkar, Kami yang Lakukan!

Senin, 27 Oktober 2025 – 19:45 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di M Bloc, Jakarta Selatan, pada Senin (27/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya segera berkirim surat kepada PT. Adhi Karya Tbk untuk membongkar tiang monorel.

Hal itu dikatakan merespons soal tiang monorel yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun. 

“Kami segera berkirim surat, bahkan sebenarnya sudah ada pembicaraan,” ucap Pramono di M Bloc, Jakarta Selatan, pada Senin (27/10).

Pramono menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersilakan PT. Adhi Karya untuk membongkar tiang-tiang yang berdiri di Rasuna Said dan Senayan itu.

Bila PT. Adhi Karya tak membongkarnya, Pemprov DKI bakal menghancurkan tiang tersebut.

“Kalau Adhi Karya enggak bisa membongkar, kami yang akan bongkar. Kan sudah kurang baik apa? Kami kasih kesempatan duluan kalau enggak bisa, kami yang bongkar,” jelasnya.

“Dan kalau sudah kami yang bongkar, nanti kami taruh silakan diambil kan begitu,” tambah Pramono.

Proyek monorel Jakarta pertama kali dibangun pada 2004 masa Gubernur Sutiyoso.

TAGS   tiang monorel Jakarta  Gubernur Dki Jakarta  Pramono Anung  Pt Adhi Karya  Proyek Monorel Mangkrak 

