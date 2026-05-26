JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Tidak Memberikan Nafkah Anak, Ruben Onsu Buka Suara

Selasa, 02 Juni 2026 – 01:20 WIB
Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ruben Onsu dengan mantan istrinya, Sarwendah tampaknya kembali memanas.

Pasalnya, Ruben Onsu disebut-sebut tak memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama enam bulan terakhir.

Tak mau isu itu menjadi bola liar, Ruben Onsu akhirnya memilih untuk angkat bicara.

"Dua tahun terakhir memang saya lebih banyak diam. Saya pikir ini akan selesai, tetapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak, begitu ya," ujar Ruben Onsu melalui sambungan video call, Minggu (31/5).

Mengenai isu nafkah anak, dia lantas mempertanyakan mengapa hal itu hanya disorot dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

"Jadi, kalau dibahas tentang nafkah, kalau baru cari nafkah enam bulan, kemarin-kemarin ketika jadi keringat dan jerih payah, keringat saya capek pun ke mana? Kan pada ke mana semuanya? Hanya dinilai dari enam bulan terakhir begitu," ucap Ruben.

Pembawa acara 42 tahun itu pun menyayangkan pernyataan pihak Sarwendah yang menyoroti nafkah anak tersebut.

Dia meminta Sarwendah untuk menyerahkan buah hati mereka kepadanya, jika merasa tak sanggup lagi membesarkannya.

