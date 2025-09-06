Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Tolak Tawaran Terjun ke Politik, Aurelie Moeremans Jelaskan Perannya, Wow

Sabtu, 06 September 2025 – 09:11 WIB
Soal Tolak Tawaran Terjun ke Politik, Aurelie Moeremans Jelaskan Perannya, Wow - JPNN.COM
Aktris Aurelie Moeremans. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aurelie Moeremans sempat menceritakan pengalamannya ditawari untuk terjun ke dunia politik.

Namun, perempuan 32 tahun itu memilih untuk menolak tawaran tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya memang saat itu tak ada ketertarikan dengan dunia politik.

Baca Juga:

Selain itu, dirinya juga merasa tak memiliki ilmu di bidang tersebut.

"Pertama, dulu aku memang enggak pernah tertarik sama politik dan pas diajak aku mikir ngapain, aku juga enggak mengerti, enggak tertarik, lebih ke sadar diri memang enggak kompeten begitu," ujar Aurelie Moeremans saat dihubungi awak media.

Terlebih setelah tahu peran yang ditawarkannya saat itu, membuat Aurelie Moeremans semakin yakin untuk menolaknya.

Baca Juga:

"Dan begitu dijelasin apa peran aku, malah lebih enggak mau lagi, cuma jadi tim hore saja, mendingan syuting saja, capek enggak apa-apa, tetapi jelas," ucap Aurelie Moeremans.

Istri Tyler Bigenho itu menuturkan, ada beberapa partai yang menawarinya untuk bergabung.

Aktris Aurelie Moeremans sempat menceritakan pengalamannya ditawari untuk terjun ke dunia politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Aurelie Moeremans  Aurelie Moeremans dan Tyler Bigenho  dunia politik  terjun ke dunia politik 
BERITA AURELIE MOEREMANS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp