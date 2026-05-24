Soal Tudingan Ritual di Gunung Kawi, Sarwendah Bicara Tegas

Minggu, 24 Mei 2026 – 21:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah kembali buka suara soal isu yang menyebutnya pernah melakukan ritual di Gunung Kawi.

Kini melalui akun Instagram pribadinya, mantan istri Ruben Onsu itu menanggapi hal tersebut.

Dalam Instagram storynya, Sarwendah mengunggah foto dengan keterangan 'Gunung Kawi'.

Dalam foto itu tampak Sarwendah bersama Jordi Onsu beserta para kru yang kompak mengenakan pakaian hitam.

Kemudian, di Instagram story lainnya, dia kembali membagikan sebuah video yang memuat cuplikan konten dari sebuah program YouTube.

"Jadi, tidak hanya Gunung Kawi tapi lokasinya banyak," tulis Sarwendah melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (24/5).

Dia juga menunjukkan cuplikan lainnya dari program YouTube Kakak Beradik.

Sarwendah juga menerangkan tentang keikutsertaan dalam program tersebut.