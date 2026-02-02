Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Soal Urusan Denada Dengan Ressa Rizky Rossano, Iis Dahlia Bilang Begini

Senin, 02 Februari 2026 – 03:27 WIB
Penyanyi Denada. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia buka suara mengenai konflik yang terjadi antara sahabatnya, Denada dengan Ressa Rizky Rossano.

Ditanyai soal solusi yang mungkin akan dilakukan Denada terkait persoalannya, Iis Dahlia mengaku tak tahu menahu.

Alih-alih memberikan komentar, dia hanya berharap agar konflik itu bisa segera menemukan titik terang.

Wanita 53 tahun itu pun enggan ikut campur dalam persoalan tersebut.

"Aku enggak tahu, aku enggak tahu. Itu biar kita menunggu saja. Mudah-mudahan ada cepat solusinya. Pasti nanti ada solusi kok, kita doain saja," ujar Iis Dahlia, Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1).

Ibunda Devano itu pun mengingatkan agar semua pihak untuk tidak asal berkomentar.

Dia menekankan bahwa persoalan ini merupakan masalah internal.

"Yang terpenting adalah orang yang nggak tahu jangan pada sok tahu, sudah gitu saja. Biarkan mereka menyelesaikan karena ini urusan pribadi, aku enggak mau ikut campur," tutur Iis Dahlia.

